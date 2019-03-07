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07.03.19 11:10

Специальные люди ищут в "ЛНР" контакты, чтобы установить билборды с моим лицом для дискредитации, - Зеленский. ВИДЕО

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что против него и "95 квартала" предпринимаются действия по дискредитации.

Об этом он сообщил в своем обращении на странице Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Зеленский рассказал, что на него и на студию "95 квартал" зарегистрировали уголовное дело за отмывание денег. По его словам, депутат из фракции с названием "из трех букв" также зарегистрировал уголовное дело конкретно против Зеленского.

Также Зеленский рассказал, что специальные люди ищут контакты в "ЛНР" для того, чтобы установить билборды с лицом Зеленского и что в его офисе установили "прослушку".

Шоумен также предположил, что в скором времени может появиться информация о том, что Зеленский в 2002 году на автомобиле сбил человека.

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