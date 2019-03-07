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07.03.19 11:25

Кривонос подал заявление об отказе от баллотирования, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия в среду, 6 марта, вечером получила обращение от кандидата на пост Президента, заместителя командующего Сил специальных операций Сергея Кривоноса об отказе баллотироваться.

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Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера в районе 17-30 уполномоченный Кривоноса принес соответствующее обращение", - рассказали в Центризбиркоме.

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В то же время отмечается, что по состоянию на утро 7 марта обращений от других кандидатов об отказе баллотироваться в ЦИК не поступало.

Ранее замкомандующего ССО Кривонос снял свою кандидатуру с президентских выборов: "Считаю в нынешних условиях нецелесообразной смену Верховного Главнокомандующего ВСУ". Позже стало известно, что Кривонос снялся с выборов после встречи с Порошенко

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