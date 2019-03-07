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07.03.19 11:27

"Газпром" будет рад отставке Коболева, поскольку никто до него не смог поставить российскую компанию на колени, – Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что смена главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на другую кандидатуру сейчас сыграет на руку российскому "Газпрому".

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в интервью "5 каналу" вечером 6 марта.

"Я боюсь, что как минимум, они ("Газпром". – Ред.) действительно рады. Поскольку никто до Коболева не смог поставить "Газпром" на колени. И фактически заслуга Коболева в том, что Украина стала геополитическим игроком в энергетической сфере. Он (Коболев. – Ред.) использовал, как казалось России, их непревзойденность и всесильность в энергетике - они же давно говорили, что газ - это оружие, и внезапно оказалось, что этот вопрос - ахиллесова пята России. И он дважды разбил их в газовом арбитраже на международном уровне", - отметил Омелян.

Он также подчеркнул, что согласно его гражданской позиции, взнос А.Коболева в развитие украинской энергетической отрасли и геополитического развития еще будет соответственно оценен в будущем.

Одновременно В.Омелян прокомментировал свое решение проголосовать за проведение конкурса на должность главы "Нафтогаза".

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"Моя точка зрения отличалась от одобренной Кабмином, но ее никто не поддержал. И поскольку я считаю, что решение (Кабмина. – Ред.) должно быть единогласным, я поддержал эту позицию во время голосования", - отметил министр.

Как сообщалось, глава правления НАК Коболев хочет завершить арбитражные разбирательства с российским "Газпромом".

Ранее, 6 марта 2019г премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство объявит конкурс на должность главы "Нафтогаза". Контракт с действующим руководителем А.Коболевым по решению правительства истекает 22 марта.

Кабинет министров ожидает от наблюдательного совета "Нафтогаза" и Министерства экономического развития и торговли подачу до 14 марта предложений о персональном составе правления компании. Заявления от лиц, желающих принять участие в конкурсе, принимаются в течение 30 календарных суток с момента публикации объявления о проведении конкурса.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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