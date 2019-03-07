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07.03.19 11:51

Кабмин подготовил санкционный список, состоящий из граждан 13 стран, которые "наблюдали" за выборами Путина в оккупированном РФ Крыму, - Черныш

Кабмин подготовил санкционный список, в который попали представители 13 стран, участвовавшие в качестве наблюдателей на "выборах" президента РФ в оккупированном Крыму.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил министр по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

"По предложению министерства еще одно важное решение принято правительством для противодействия легитимизации государства-оккупанта в украинском Крыму. Мы подготовили санкционный список, куда попали граждане 13 стран, которые были наблюдателями на незаконно проведенных выборах президента РФ в Крыму", - написал он.

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В то же время министр не рассказал, сколько именно человек включены в санкционный список.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон, дополняющий законы о выборах президента Украины о выборах народных депутатов Украины и о местных выборах предписанием, согласно которому "официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть: 1) лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанной Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом; 2) лицо, предложения по которому инициированы или внесены государством, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом".

Ранее в этом месяце в ОБСЕ неоднократно выражали глубокое сожаление из-за решения Украины не допускать к наблюдению за президентскими выборами наблюдателей из России.

Кабмин подготовил санкционный список, состоящий из граждан 13 стран, которые наблюдали за выборами Путина в оккупированном РФ Крыму, - Черныш 01

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