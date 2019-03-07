Российские комплектующие для украинских ракет, которые РФ отказывается поставлять Украине в рамках программы "Морской старт", выкупит американская компания, - Госкосмос

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал глава Государственного космического агентства Павел Дегтяренко, представляя отчет работы агентства за 2018 год.

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"Заводом изготовителем ракет как был Южмаш, так и остается он. До сих пор все ступени ракет производились на "Южмаше". Но поскольку разорваны все экономические связи между Украиной и Россией, россияне отказываются поставлять составляющие части в Украину, даже по международным проектам. Но ракеты "Зенит", которые используются в программе морской старт - это двигатель первой степени и система управления ракеты, которая устанавливается на вторую ступень", - объяснил Дегтяренко.

Он сообщил, что достигнуты договоренности о том, что у россиян эти составляющие выкупит американская компания и непосредственно поставит в базовый порт возле Лос-Анджелеса.

При этом глава Госкосмоса отметил, что Украина работает над тем, чтобы в будущем заменить российские составляющие.

"Российские составляющие заменить реально. В космической технологии если ты что-то меняешь, то нужно повторить весь цикл испытаний. Поэтому менять по одному винтику мы не будем. Конечно мы работаем над тем, чтобы изготавливать собственные двигатели первой степени и делать собственную систему управления. Но на это нужны очень большие деньги и время. Поэтому мы понемногу вкладываем деньги в эти проекты", - сказал Дегтерянко.

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При этом он выразил предположение, что именно потенциальные разработки Украины подтолкнули россиян пойти на соглашение с американцами.

"Именно потому что мы работаем над собственным двигателем и системой управления россияне согласились поставлять комплектующие хотя бы в США. Потому что они понимают. что когда мы сделаем свое, у них ничего не останется (в рамках этого проекта. - Ред.)", - уточнил Дегтяренко.