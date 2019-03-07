"Стоп коррупции" исключили из Глобальной сети журналистов расследователей GIJN из-за непрофессионализма и конфликта интересов

Об этом сообщил "Детектор медиа" Дэйв Каплан, исполнительный директор GIJN, передает Цензор.НЕТ.

Это первый случай в истории глобального объединения, которое охватывает 177 организаций в 75 странах мира. Решение об исключении "Стоп коррупции" подтверждено дважды.

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"18 сентября (2018 года. - Ред. ) совет GIJN единогласно проголосовал за исключение из ее состава "Стоп коррупции". Совет считал, что группа слишком вовлечена в политическую активность, а также были тревожные утверждение об отсутствии журналистского профессионализма и о конфликтах интересов. "Стоп коррупции" обратились с апелляцией на решение совета, и состоялось слушание с комитетом совета директоров GIJN. Следующее голосование полного правления, которое состоялось 15 февраля 2019 года, единогласно подтвердило решение об исключении группы. "Стоп коррупции" больше не является членом GIJN", - сообщил Дэйв Каплан, исполнительный директор GIJN.

Сейчас "Стоп коррупции" поддерживается рядом других международных организаций. Также на сайте "Стоп коррупции" до сих пор указано о членстве организации в Глобальной сети журналистов-расследователей GIJN (Global Investigative Journalism Network), хотя это уже не соответствует действительности.

"Детектор медиа" обращался за комментариями к проекту "Стоп коррупции", его координаторам Роману Бочкале и Тарасу Лилику, но не получил ответов.