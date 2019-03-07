Контрразведка СБУ задержала замглаву департамента Харьковского горсовета, завербованного спецслужбами РФ для шпионажа. ВИДЕО

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Контрразведка СБУ подтвердила проведение спецоперации по выводу гражданки Дрюк с оккупированной территории: Получены важные материалы и ценный свидетель

Установлено, что замглавы департамента Харьковского горсовета был завербован полковником спецслужб РФ Александром Ушаковым в 2017 году, с которым познакомился в 2016 году в Нальчике, когда находился в России как турист.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Его задержали 5 марта в Харькове и огласили подозрение по ч. 1 ст. 111 - госизмена. Его подозревают в передаче РФ конфиденциальных данных. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на 60 суток. Нынче длится досудебном расследование.

Замглавы департамента был задержан был 5 марта в Харькове.

"Офицер ФСБ Ушаков фигурирует как помощник министра образования Новгородской области", - отметил Настюк.

По его словам, эта должность используется ФСБ как прикрытие.

ФСБ интересовали социально-экономического политические темы, информация о молодежном движении и о сотрудниках местных органов власти.

"Гражданин Украины был довольно ценным источником информации для российских спецслужб. На это указывает то, что Ушаков проводил с ним встречи на территории других государств... Гражданин Украины, используя свое служебное положение, а также доступ к конфиденциальным материалам, собирал и передавал в РФ информацию про молодежные организации и движения, деятельность разных конфессий, национально- патриотических граждан, сотрудников харьковского горсовета", - отметил сотрудник контрразведки.

Найдюк призвал граждан Украины быть осторожными при поездках в РФ.