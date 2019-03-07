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07.03.19 12:48

Контрразведка СБУ задержала замглаву департамента Харьковского горсовета, завербованного спецслужбами РФ для шпионажа. ВИДЕО

Представитель Департамента контрразведки Владимир Настюк сообщил о завершении спецоперации, в результате которой был задержан агент РФ. Им оказался заместитель главы департамента Харьковского горсовета.

Контрразведка СБУ задержала замглаву департамента Харьковского горсовета, завербованного спецслужбами РФ для шпионажа. ВИДЕО

Об этом он заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

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Установлено, что замглавы департамента Харьковского горсовета был завербован полковником спецслужб РФ Александром Ушаковым в 2017 году, с которым познакомился в 2016 году в Нальчике, когда находился в России как турист.

Его задержали 5 марта в Харькове и огласили подозрение по ч. 1 ст. 111 - госизмена. Его подозревают в передаче РФ конфиденциальных данных. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на 60 суток. Нынче длится досудебном расследование.

Замглавы департамента был задержан был 5 марта в Харькове.

"Офицер ФСБ Ушаков фигурирует как помощник министра образования Новгородской области", - отметил Настюк.

По его словам, эта должность используется ФСБ как прикрытие.

ФСБ интересовали социально-экономического политические темы, информация о молодежном движении и о сотрудниках местных органов власти.

"Гражданин Украины был довольно ценным источником информации для российских спецслужб. На это указывает то, что Ушаков проводил с ним встречи на территории других государств... Гражданин Украины, используя свое служебное положение, а также доступ к конфиденциальным материалам, собирал и передавал в РФ информацию про молодежные организации и движения, деятельность разных конфессий, национально- патриотических граждан, сотрудников харьковского горсовета", - отметил сотрудник контрразведки.

Найдюк призвал граждан Украины быть осторожными при поездках в РФ.

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