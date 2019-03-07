Председатель ВККС Козьяков полагает, что Президент хочет утвердить судей на должности в ВАКС до первого тура выборов. ФОТО

Об этом он рассказал на брифинге по итогам конкурса судей, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У них (Высший совет правосудия, - Ред.) есть определенное время. Менее 10 дней точно не может быть. Но им тоже надо принять окончательное решение, посмотреть материалы, посмотреть досье. Они любят смотреть записи собеседований", - отметил Козьяков.

"Затем документы будут переданы Президенту на подпись. Сколько для этого нужно времени? Нам-то так кажется, что Президент хочет издать Указ до голосования в первом туре (до 31 марта. - Ред.) ", - добавил он.

Козьяков подчеркнул, что это не официальная информация, а его впечатление. Далее, по его словам, утвержденные победители пройдут трехнедельный интенсивный тренинг, который проведет Национальная школа судей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВККС определила победителей конкурса на должности судей Антикоррупционного суда. СПИСОК

Как сообщалось ранее, окончательный список победителей конкурса на должности судей Антикоррупционного суда ВККС утвердила 6 марта. После этого материалы кандидатов передали в Высший совет правосудия, который также имеет полномочия отсеять кого-то из них. Указ о назначении судей подписывает Президент.