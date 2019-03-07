Порошенко и Луценко играют в комедии "Тупой и еще тупее", - Юлия Тимошенко о взятке Юрию Тимошенко

Об этом заявила глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сам факт выдвижения Администрацией президента, а мы знаем, что это они сделали, моего полного однофамильца и моего тезки – Тимошенко Юрия Владимировича, кандидатом в президенты является унизительной политтехнологией, которая, по моему мнению, ниже достоинства Президента Украины, которая нацелена на то, чтобы люди на избирательном участке ошиблись одной буквой и поставят птичку возле моего однофамильца", - заявила Тимошенко.

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"Я обращаюсь к президенту Украины, если у вас, есть хотя бы остатки чести и достоинства, а также уважение к должности, которую вы занимаете, немедленно снимите своего клона Тимошенко Юрия Владимировича с выборов", - призвала она.

"Относительно всех этих событий с тем, что кто-то снимается. Это все напоминает известную американскую кинокомедию, в которой принимают участие Порошенко и Луценко, называется эта кинокомедия "Тупой и еще тупее". Мне очень жаль, что они на этом разыгрывают какой-то сериал. И они думают, что этот сериал с Юрием Тимошенко прикроет весь тот большой коррупционный скандал действующего президента, когда он на родной армии, поставляя непригодные из страны оккупанта запчасти для нашей техники через свой завод "Ленинская кузня", просто отмывал деньги обороны. Чтобы прикрыть этот скандал они инициировали все эти события с моим тезкой", - акцентировала Тимошенко.

"Один из тех, кого они задержали является депутатом от БПП, а второй помошником руководителя пирамиды подкупа избирателей от Порошенко. Это Березенко. Мне кажется, что здесь все настолько очевидно, что эти мелкие провокации уже просто ниже плинтуса", - добавила она.

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Напомним, кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что внефракционный народный депутат Юрий Тимошенко является техническим кандидатом, которого власть зарегистрировала специально против нее.

Юрий Тимошенко – мажоритарщик, он был избран по коломыйскому округу №88 при поддержке 29,32% голосов избирателей.

Его фамилия и инициалы полностью совпадают с фамилией и инициалами одного из лидеров президентской гонки Юлии Владимировны Тимошенко.

17 января 2019 года фракция "Народного фронта" исключила Юрия Тимошенко из своего состава "за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, которые касаются важных политико-экономических вопросов".

6 марта Генпрокурор Луценко заявил, что Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты,