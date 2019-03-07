2 экс-сотрудника "Укргаздобычи" задержаны за взятку в размере $1 млн, - САП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"6 марта 2019 г. прокуроры САП при оперативном сопровождения СБУ задержали и сообщили о подозрении двум бывшим высокопоставленным лицам ПАО "Укргаздобыча", уличенным в получении 1 млн долларов США неправомерной выгоды. За данное "вознаграждение" чиновники "Укргаздобычи" подписали договор с частным обществом о поставках продукции на ОАО "Укргаздобыча", - говорится в сообщении.

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"Служащим инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, то есть получение неправомерной выгоды, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Сейчас указанные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в САП.