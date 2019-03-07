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07.03.19 14:21

В 2018 году в Украине было утилизировано 312 тонн твердого ракетного топлива, - глава Госкосмоса Дегтяренко

В 2018 году в Украине было нейтрализовано 312 тонн твердого ракетного топлива. Около 2 тысяч тонн еще хранятся на Павлоградском химическом заводе.

В 2018 году в Украине было утилизировано 312 тонн твердого ракетного топлива, - глава Госкосмоса Дегтяренко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал глава Государственного космического агентства Павел Дегтяренко, представляя отчет работы агентства за 2018 год.

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Программа по утилизации твердого ракетного топлива реализовывается в рамках международных обязательств Украины по нейтрализации  ракетного топлива, которое осталось еще со времен СССР.

По словам Дегтяренко, необходимо утилизировать еще 2 тысячи тонн.

"Если такими темпами мы будем нейтрализовать дальше, то процесс займет 6-7 лет. Гаратнийные сроки твердого топлива уже на грани. Поэтому снижения темпов утилизации нельзя допускать", - сказал глава Агентства.

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