Климкин о милитаризации оккупированного РФ Крыма: Количество российского персонала там может достичь 50 тыс. человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время пресс-конференции в "Укринформе".
"Милитаризация Крыма достигла какого-то предела, но дальше она будет проходить - то, что знаем, что в последующие годы там будет почти 50 тысяч российского персонала", - сказал он.
Кроме того, министр напомнил, что на территории оккупированного Крыма подготовлена инфраструктура для ядерного оружия.
Он подчеркнул, что в значительной мере российская экспансия в Сирию и на Ближний Восток происходит именно из оккупированного Крыма.
Как сообщалось ранее, Совбез ООН 15 марта обсудит ситуацию в оккупированном Крыму