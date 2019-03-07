Климкин о милитаризации оккупированного РФ Крыма: Количество российского персонала там может достичь 50 тыс. человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время пресс-конференции в "Укринформе".

"Милитаризация Крыма достигла какого-то предела, но дальше она будет проходить - то, что знаем, что в последующие годы там будет почти 50 тысяч российского персонала", - сказал он.

Кроме того, министр напомнил, что на территории оккупированного Крыма подготовлена ​​инфраструктура для ядерного оружия.

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Он подчеркнул, что в значительной мере российская экспансия в Сирию и на Ближний Восток происходит именно из оккупированного Крыма.

Как сообщалось ранее, Совбез ООН 15 марта обсудит ситуацию в оккупированном Крыму