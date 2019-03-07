Новые технологии дают нам возможность мечтать о создании в Украине космодрома для запуска малых и сверхмалых ракет, - глава Госкосмоса Дегтяренко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал глава Национального космического агентства Павел Дегтяренко, представляя отчет работы агентства за 2018 год.

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"Пусковая система должна быть максимально экономически эффективной. Когда мы говорим про геостационарную орбиту, то спутники лучше запускать ближе к экватору. А когда мы говорим про спутники дистанцированного зондирования Земли, которые запускаются на полярные орбиты, то чем ближе к полюсам, тем выгоднее", - объяснил он.

"Почему в Украине нет своего космодрома? Потому что Украина сама густозаселена и вокруг нас такие же густозаселенные территории соседних государств. Новые технологии дают нам возможность мечтать о создании космодрома на границе Херсонской и Николаевской областей. Но этот космодром будет пригоден только для запуска малых и сверхмалых ракетных носителей и только на полярные орбиты дистанционного зондирования Земли", - отметил глава Агентства.

По словам Дегтяренко, теоретически можно построить космодром с расчетом, что первая ступень будет падать в Средиземном море:

"Думаю, что это не вызовет восхищения у Турецкой республики – что над их головами будут летать носители – но есть формальные основания для поиска общего языка. Потому что над турецкой стороной ракета будет лететь на высоте более 100 км, а это уже международное воздушное пространство, а не национальное".

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Дегтяренко сообщил, что на данный момент, планируя запуск спутников дистанцированного зондирования Земли, Госкосмос рассматривает варианты использования космодромов в Индии, Китае или США.