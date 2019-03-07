Мураев снял свою кандидатуру с выборов президента в пользу Вилкула: "Оппоблок" и партия "Наши" намерены объединиться

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я снимаю свою кандидатуру … в пользу Александра Вилкула", - заявил Е.Мураев на пресс-конференции.

"Мы решили объединить наши политические силы, и в ближайшее время пройдет объединительных съезд, на котором мы сможем многократно усилить наше влияние на политические процессы, которые происходят в нашей стране", - добавил Мураев.

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Как известно, 7 марта - последний день для подачи заявлений о снятии кандидатов с выборов, 8 марта ЦИК должна утвердить окончательный список претендентов на пост главы государства.