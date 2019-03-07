Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
07.03.19 16:24

Никто не будет наказывать Украину из-за отмены статьи о незаконном обогащении, но мы должны решить этот вопрос, - Климкин

Признание Конституционным судом Украины статьи 368-2 УК "незаконное обогащение" неконституционной не создаёт рисков для дальнейшего действия безвизового режима для украинцев с Европейским Союзом, заявляет глава украинского МИД Павел Климкин в четверг в Киеве .

климкин

В комментарии по поводу того, есть ли какие-то негативные посылы от представителей ЕС в части возможной отмены "безвиза" для Украины в связи с упомянутым решением КС, П.Климкин сказал: "Нет, их нет. Я считаю, что это (наличие статьи УК о незаконном обогащении. - Ред.) принципиальный вопрос для нас. Это на самом деле санкция для нас в контексте борьбы с коррупцией", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"То есть, никто не будет наказывать Украину. Это именно мы должны, а не наши друзья, применять какие-либо наказания к нам, чтобы мы шли путем борьбы с коррупцией", - подчеркнул П.Климкин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый закон о незаконном обогащении и аудит "Укроборонпрома" является правильным путем для Украины, - замгоссекретаря США Хейл

Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100