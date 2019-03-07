В 2018 году предприятия космической отрасли Украины экспортировали продукции на 3 млрд гривен, - глава Госкосмоса Дегтяренко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал глава Национального космического агентства Павел Дегтяренко, представляя отчет работы агентства за 2018 год.

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По объемам производства продукции, реализации и экспорта идет рост из года в год, отметил глава Агентства.

"Это невзирая на то, что государство не только не дает грантов, но и заказов дает в разы меньше, чем возможности нашей отрасли", - сказал он.

Дегтяренко подчеркнул, что украинская космическая отрасль очень сильно экспортоориентирована.

"В условиях минусового торгового баланса Украины это помощь экономике государства, потому что мы практически ничего не импортируем. А экспортируем много - в 2018 году на 3 млрд гривен. Правильный баланс был бы тогда, если бы импорт составлял около чверти. Тогда мы могли бы активно возобновлять наши технологии, активнее предлагать новые разработки и продукцию для иностранных потребителей и еще больше повышать объемы экспорта", - сказал он, добавив, что по экспорту основными партнерами украинских предприятий космической отрасли являются США, Китай и Саудовская Аравия.

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