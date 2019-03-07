Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
07.03.19 16:32

Двое чиновников Госаудитслужбы задержаны в Киеве на взятке 50 тыс. грн, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках руководителя одного из подразделений Северного офиса Государственной аудиторской службы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Двое чиновников Госаудитслужбы задержаны в Киеве на взятке 50 тыс. грн, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник совместно с подчиненным требовали деньги от предпринимателей столичного региона. За взятку злоумышленники обещали не вносить выявленные правонарушения в акты аудиторских проверок. Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства должностными лицами 50 тысяч гривен от представителя коммерческой структуры.

Двое чиновников Госаудитслужбы задержаны в Киеве на взятке 50 тыс. грн, - СБУ 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Начальник отдела Западного офиса Госаудитслужбы требовал взятки за непроведение аудита бюджетных учреждений, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали злоумышленников во время получения 30 тысяч гривен - третьей части взятки.

Двое чиновников Госаудитслужбы задержаны в Киеве на взятке 50 тыс. грн, - СБУ 03

Решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Также смотрите: Сотрудник Госаудитслужбы задержан на Сумщине при получении 5,5 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100