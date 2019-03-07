Налоговой милицией Киева обеспечено возмещение в бюджет 3,2 млн грн неуплаченного земельного налога

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе следствия установлены должностные лица столичного предприятия, осуществляющего сдачу в аренду офисных и складских помещений, которые вступили в предварительный сговор и использовали недействительный документ о нормативной денежной оценке земельного участка при расчете арендной платы за землю. Такие действия фигурантов привели к фактическому непоступлению в бюджет 3,2 млн грн земельного налога.

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Благодаря принятым в ходе следствия мерам нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме, в связи с чем судом будет решаться вопрос об освобождении подозреваемых от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.