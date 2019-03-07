ФСБ направила на психиатрическую экспертизу уже восемь украинских моряков

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что сегодня ФСБ провела следственные действия в отношении двух украинских военнопленных моряков - Василия Сороки и Виктора Беспальченко. Их также решили отправить на психолого-психиатрическую экспертизу, как ранее шесть других моряков.
"Следственное управление ФСБ России сегодня провело следственные действия в отношении ещё двух украинских военнопленных моряков: Василий Сорока, Виктор Беспальченко. Как и в отношении шестерых военнопленных в предыдущие дни, сегодня двум военнопленным были представлены для ознакомления постановления о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы", - написал Полозов.
По его словам, сторона защиты настаивает на обеспечении присутствия адвоката при проведении этой экспертизы.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".
15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.