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07.03.19 17:52

Организаторам производства и сбыта алкогольного фальсификата объявлено о подозрении на Днепропетровщине. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры объявили подозрения организаторам незаконного производства и реализации фальсифицированного алкоголя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Организаторам производства и сбыта алкогольного фальсификата объявлено о подозрении на Днепропетровщине 01

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые в одном из гаражных боксов региона организовали подпольное производство алкоголя. Изготавливали фальсификат путем смешивания этилового спирта с водой с добавлением пищевых красителей и ароматизаторов.

Готовый товар разливали в пластиковую тару и реализовывали через подконтрольную сеть продовольственных магазинов, интернет и мессенджеры.

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По результатам обысков, проведенных в местах производства и хранения фальсификата, из незаконного оборота изъято 1 тыс. 750 литров спирта, почти 4,7 тыс. литров фальсифицированных ЛВИ и почти 107 тыс. пачек табачных изделий, а также пустую тару и оборудование для незаконного производства и разлива алкоголя.

Организаторам производства и сбыта алкогольного фальсификата объявлено о подозрении на Днепропетровщине 02

Всего изъято подакцизных товаров на 5 млн 320 тис. грн.

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Трем организаторам противоправной деятельности объявлено подозрение в совершении правонарушений, предусмотренных ст.27 ч.3, ст.28 ч.3, ст.204 ч.1, ст.204 ч.2 УК Украины.

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