Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
07.03.19 18:33

Руководитель общественных организаций, шантажировавший предпринимателей в Днепре, задержан при получении 10 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

В Днепре сотрудники Нацполиции задержали на взятке руководителя ряда общественных организаций, который занимался организацией мероприятий по препятствованию коммерческой деятельности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Руководитель общественных организаций, шантажировавший предпринимателей в Днепре, задержан при получении 10 тыс. долл., - Нацполиция 01

"Злоумышленник, лоббируя собственные интересы, организовывал мероприятия по препятствованию деятельности коммерческих структур. В частности, речь шла о пикетировании, блокировании работы предприятий и распространении ложной информации об их руководителях и деятельности структур", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Львовский чиновник требовал и получил 1% отката с победителей тендера на ремонт улиц в одном из районов города, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В рамках уголовного производства было установлено, что данное лицо организовало блокирование работы частного предприятия. Кроме того, в социальных сетях на страницах общественных организаций размещалась ложная информация о деятельности коммерческой структуры. За прекращение пикетов, блокирование работы и нераспространение фейковых материалов злоумышленник требовал 10 тыс. долларов взятки.

Руководитель общественных организаций, шантажировавший предпринимателей в Днепре, задержан при получении 10 тыс. долл., - Нацполиция 02

Вчера, 6 марта, правоохранители задержали руководителя общественных организаций и изъяли 10 тыс. долларов, полученных им в качестве неправомерной выгоды.

Руководитель общественных организаций, шантажировавший предпринимателей в Днепре, задержан при получении 10 тыс. долл., - Нацполиция 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зампред Госагентства водных ресурсов задержан при получении 8 тыс. долл. взятки, - Сарган. ФОТО

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100