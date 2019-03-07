Трое наших воинов получили ранения. Враг шесть раз нарушал перемирие, дважды применив минометы, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщаили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Пески со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник четыре раза открывал огонь по позициям подразделений Объединенных сил: из минометов калибра 82 мм - в районе села Крымское; дважды, из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов - вблизи населенного пункта Хутор Вильный;

из стрелкового оружия - у поселка Новолуганское.

Вследствие обстрелов трое наших защитников получили ранения.

На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных".

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