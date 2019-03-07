На переговорах в Минске договорились о перемирии с полуночи 8 марта, - Марчук

"Самое главное: все-таки мы сегодня договорились и все стороны согласились, что с ноля часов запускается режим тишины. Но, чтобы не было очень больших иллюзий, пока не будет гарантий со стороны РФ и прежде всего руководства РФ господина Путина или его представителей, к большому сожалению, на очень большой оптимизм надеяться не приходится. Мяч на российской стороне", - сказал Е.Марчук в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Представитель Украины уточнил, что в заседании подгруппы, которое проходило в режиме видеоконференции на протяжении 7,5 часов, участвовал он, спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик, но не было представителя РФ Бориса Грызлова.

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Е.Марчук пояснил, что ранее Украина предложила подготовить "фундаментальное объявление" режима тишины, который был бы реализован с учетом практики предыдущих таких объявлений. По его словам, ОБСЕ проанализировала закономерности нарушений такого режима.

Кроме того, как указал представитель Украины, украинская сторона сделала компромиссный вариант относительно объявления режима тишины, но российская сторона не соглашалась на компромисс. В то же время с ОБСЕ "мы нашли понимание по тексту", отметил Е.Марчук.

На уточняющий вопрос ведущего, на какой период вводится режим тишины – только на 8 марта или дольше, он ответил: "Режим с сегодняшнего дня и бессрочно… Мы хотели, чтобы режим тишины был на длительный период".

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