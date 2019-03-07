Аудит "Укроборонпрома" должна проводить компания с высоким уровнем доверия в мире, - Гройсман

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в Виннице, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Государство сегодня способно заплатить за полноценный аудит, но он должен быть с высокой открытостью. Должны его проводить компании с самым высоким уровнем доверия не только в Украине, но и в мире. Я считаю, что это очень важно. А все, что нужно оплатить - здесь нет никаких проблем", - сказал Гройсман.

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Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

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4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Президент Петр Порошенко заявил о проведении международного аудита в ГК "Укроборонпром".