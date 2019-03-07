Ветеран АТО Юрий Атамас из Запорожья после инсульта неделю не получал нужной медицинской помощи

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала волонтер Валентина Варава.

Она отметиа: "О ситуации с Юрием Атамасом из Запорожья. Об отношении к раненым атовцам. И - урок для нас.

У Юры - ранение в голову в ноябре 16-го, пуля в голове. Соответственно, длительное лечение, но левая часть тела так и не восстановилась. Неделю назад произошел инсульт. Я неумело материлась (ибо так и не умею), когда Юлия Атамас описывала, как Юру возили с 6-й больницы во 2-ю, как не могли поставить диагноз (угол рта опустился - одна из самых верных признаков инсульта) ... и отправили домой - лечить воспаление лицевого нерва (!)

Благодаря вмешательству врача, которая эти годы сопровождает Юру, через сутки его же положили в областную больницу, сделали КТ и - привет, инсульт. Но были выходные ... и лечения почти не было. Кололи анальгин. Первую капельницу поставили только в понедельник, на 5-й день, физраствор и Нимид.

Волонтеры собирали средства на КТ, переслали медицинские документы Юры в Институт нейрохирургии к Андрею Гуку. Понятно, что инсульт - результат ранения и нужно прописать лечение. Но на месте сдвигов так не было. В конце концов я психанула и обратилась к Татьяна Губа.

Спасибо, Таня! Спасибо Виктории Ивановне Клименко, руководителю Запорожского облздрава - за оперативность и человечность

Сейчас - ситуация на контроле в области, прописано лечение. Но целая неделя потеряно. Юра в депрессии и это понятно: равнодушие - убивает. Обещанный психолог так и не пришел.

Описываю это в деталях, потому что понимаю, что время потеряно еще и потому, что никто из нас сразу не обратился к верхушке облздрава. Мы ожидали, что врачи отнесутся ответственно к человеку, который отдал здоровье, защищая наш мир и покой. Этакая презумпция доверия к врачам. И это - неправильно, нужно сразу бить тревогу, звонить, сообщать, что беда и ветеран. инвалид АТО требует придирчивого внимания.

Очень советую. Это - работает. Верю, что Юра поднимется и выздоровеет, но как хочется придушить кого-то! п.с. На фото - Юра осенью, понемногу ходит, улыбается".