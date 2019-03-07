Тендер по выбору аудитора займет 2 месяца, аудит "Укроборонпрома" будет закончен до конца года, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Тендерные процедуры пройдут в течение двух месяцев, а сколько будет идти аудит? Я могу точно заявить, что он завершится в этом году", - сказал Порошенко в интервью украинским телеканалам, которое транслировалось в четверг вечером.
Он отметил, что приложит максимум усилий, чтобы он начался как можно быстрее.
По словам президента, в настоящее время правительство и Совет национальной безопасности и обороны Украины должны начать процедуру отбора аудитора. "Это должна быть респектабельная международная компания с определенным уровнем доверия", - отметил он.
Порошенко также сказал, что хотел бы, чтобы аудитором "Укроборонпрома" стала кампания или "большой четверки, или большой пятерки", которая имеет безупречную репутацию.
Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.
Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.
4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.
Президент Петр Порошенко заявил о проведении международного аудита в ГК "Укроборонпром".
7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.