Тендер по выбору аудитора займет 2 месяца, аудит "Укроборонпрома" будет закончен до конца года, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Тендерные процедуры пройдут в течение двух месяцев, а сколько будет идти аудит? Я могу точно заявить, что он завершится в этом году", - сказал Порошенко в интервью украинским телеканалам, которое транслировалось в четверг вечером.

Он отметил, что приложит максимум усилий, чтобы он начался как можно быстрее.

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По словам президента, в настоящее время правительство и Совет национальной безопасности и обороны Украины должны начать процедуру отбора аудитора. "Это должна быть респектабельная международная компания с определенным уровнем доверия", - отметил он.

Порошенко также сказал, что хотел бы, чтобы аудитором "Укроборонпрома" стала кампания или "большой четверки, или большой пятерки", которая имеет безупречную репутацию.

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Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

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4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Президент Петр Порошенко заявил о проведении международного аудита в ГК "Укроборонпром".

7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.