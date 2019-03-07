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07.03.19 21:19

Пророссийскому пропагандисту из Австрии Верштюцу запретили въезд в Украину, - Червакова

В Украину запретили въезд австрийском журналисту телеканала ORF Кристиану Вершютцу из соображений безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала сообщила первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова .

"Шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу запретили въезд в Украину на 1 год. Об этом сообщают мои источники в Службе безопасности Украины. Причиной там называют угрозу, которую он представлял для национальной безопасности", - заявила депутат.

"С начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе Вершютц освещал события в Украине, широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от Russia Today, которые дискредитирують деятельность Вооруженных сил Украины, отрицают агрессию Российской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ позиционируют "ополченцами", - отметила Червакова.

"Кроме того, по имеющейся у правоохранителей информации, указанный иностранец в течение последних четырех лет посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории Российской Федерации, чем нарушил порядок пересечения украинской границы", - добавила депутат.

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Пророссийскому пропагандисту из Австрии Верштюцу запретили въезд в Украину, - Червакова 01

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