В ОБСЕ призывают Россию прекратить насилие на востоке Украины

Об этом и.о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис заявил, выступая 7 марта на заседании Постоянного совета организации. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".

По словам Макриса, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает многочисленные нарушения минских договоренностей, причем большинство из них – на территориях, контролируемых пророссийскими террористами.

Читайте на Цензор.НЕТ: Послу РФ вручили ноту за критику заявления властей Словакии про оккупацию Крыма

"Соединенные Штаты вновь призывают Российскую Федерацию, как подстрекателя этого конфликта, заставить подконтрольные ей силы прекратить насилие в Донбасском регионе. Вместо полумер и пустых обещаний Россия должна принять меры для прекращения конфликта, который она спровоцировала и продолжает разжигать", – заявил Макрис.

Он также напомнил, что США призывают Россию немедленно освободить украинские военные суда и 24 моряков, захваченных 25 ноября в Керченском проливе. Он назвал действия российских сил "неоправданными и возмутительными".

"Мы призываем Россию немедленно освободить всех узников совести и привлечь к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека, включая исчезновениями, физическое и психологическое насилие и убийства", – подчеркнул Макрис.

В завершение он подчеркнул, что Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальными водами.

Также на Цензор.НЕТ: Санкции не будут усилены, надеяться можно только на то, что они останутся на теперешнем уровне, - Фукуяма

"Мы не признаем и никогда не признаем попытку России аннексировать Крым", – заявил американский дипломат.