Процесс имплементации международных антикоррупционных стандартов становится необратимым, - Климпуш-Цинцадзе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт правительственного портала.

"Имплементация международных антикоррупционных стандартов в Украине - это необратимый процесс, который находится под пристальным наблюдением гражданского общества и международных наблюдателей", - заявила И. Климпуш-Цинцадзе на конференции НАТО на тему "Создание надежных и устойчивых институтов для укрепления партнерства".

Также она отметила, что главная задача украинского правительства на 2019 год заключается в содействии дальнейшему развитию в сочетании с подотчетностью, прозрачностью и нулевой толерантностью к коррупции. Она поблагодарила за последовательную поддержку НАТО и заверила, что дальнейшее развитие партнерства особенно важно в настоящее время для Украины.

"Наше участие, прогресс и успешные результаты в Программе по развитию целостности, введение добродетели и снижения коррупционных рисков в оборонных и безопасности институтах станут лучшими показателями государственной безопасности Украины. Повышение уровня безопасности и защищенности Украины означает также повышенную безопасность для НАТО и его государств-членов", - отметила вице-премьер-министр.

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