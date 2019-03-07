ОБСЕ требует немедленного расследования нападения на журналистов на Киевщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter 7 марта.

"Я осуждаю вчерашнее нападение на журналистов программы расследований "Схемы" на Киевщине и призываю власти в Украине немедленно расследовать инцидент. Насилие в отношении журналистов является неприемлемым и должно преследоваться по всей строгости закона", - подчеркнул Дезир.

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Как известно, 6 марта в помещении одного из сельсоветов Киевской области группа людей применила физическую силу в отношении журналистов программы "Схемы" от "Радио Свобода", которые приехали по редакционному заданию снимать видеоматериал. В результате нападения телесные повреждения получил один журналист.