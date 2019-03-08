Подозреваемого в попытке подкупе кандидата Юрия Тимошенко Костанчука отправили в СИЗО с альтернативой залога в 4 млн, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об том он написал в Фейсбуке.

Лысенко отметил: "Решением Печерского райсуда г. Киева подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украины Костанчуку Т.Д. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн.грн".

Напомним, кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что внефракционный народный депутат Юрий Тимошенко является техническим кандидатом, которого власть зарегистрировала специально против нее.

Юрий Тимошенко – мажоритарщик, он был избран по коломыйскому округу №88 при поддержке 29,32% голосов избирателей.

Его фамилия и инициалы полностью совпадают с фамилией и инициалами одного из лидеров президентской гонки Юлии Владимировны Тимошенко.

17 января 2019 года фракция "Народного фронта" исключила Юрия Тимошенко из своего состава "за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, которые касаются важных политико-экономических вопросов".

6 марта Генпрокурор Луценко заявил, что Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты.

Как оказалось попытку подкупа Юрия Тимошенко совершил глава "Партии защитников Укаины" Тарас Костанчук.