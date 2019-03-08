Конгресс США принял законопроект о запрете госучреждениям признавать Крым российским

Об этом сообщает пресс-служба комитета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

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Данный законопроект был принят конгрессменами вместе с рядом других документов.

Текст "Закона о непризнании аннексии Крыма" короткий и состоит всего из нескольких предложений.

"Запретить правительству США признавать аннексию Крыма Россией, - говорится в документе. Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы не признавать де-юре или де-факто суверенитет Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами", – говорится в тексте закона.

Законопроект, который был внесен в Конгресс 16 января, запрещает всем государственным учреждениям и ведомствам США "предпринимать какие-либо действия или оказывать какую-либо помощь, которая должна включать признание или подразумевает признание де-юре или де-факто суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами".

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Однако в тексте отдельно прописано, что президенту дается право делать исключения, если он "решит, что это необходимо для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов".

Если инициативу одобрят обе палаты Конгресса, она отправится на подпись главе государства.