Погибшего на Донбассе воина 128-й ОГШБр Богдана Слободу похоронят завтра на Львовщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Сегодня прощание с Богданом Слободой состоится во Львове, в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла ориентировочно в 14:00. Потом, тело военнослужащего доставят в Новояворовск, где горожане и гости смогут встретить кортеж у въезда в город в 16:00.

Парастас по погибшиму состоится сегодня в 20:00 в храме св. апостолов Петра и Павла г. Новояворовск.

Погребение Богдана Слободы состоится завтра в пгт Шкло Яворовского района Львовской области.

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Богдан Слобода родился 13 мая 1997 года в Новояворовске. Детство прошло в пгт Шкло, где он закончил школу. В 2014-м поступил учиться в Национальную Академию Сухопутных Войск им. Сагайдачного, после окончании которой проходил службу по контракту в 128-й бригаде.

У него остались родители.