Берлин впервые отдыхает 8 марта, большинство немцев хотят последовать его примеру

Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

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Согласно этим результатам, 54% респондентов хотели бы, чтобы остальная Германия последовала примеру Берлина, 34% выступают против этого.

В столице ФРГ 8 марта в нынешнем году впервые объявлено нерабочим днем. В результате федеральное правительство с его министерствами фактически "закрыты". Вся остальная Германия трудится.

На вторую половину дня 8 марта в центре Берлина запланирована демонстрация за равноправие женщин. Ожидается, что в ней примут участие около 10 тысяч человек.