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08.03.19 14:58

"Гори, патриархат": в Киеве состоялся Марш за права женщин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Марш женщин, на который сегодня вышло несколько сотен человек под лозунгом "Солидарность и разнообразие. Вместе против насилия!", прошел от Михайловской до Почтовой площади в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Марш начался в 12:30 у памятника княгине Ольги на Михайловской площади, после чего его участники спустились к Крещатику и прошли далее по Владимирскому спуску до Почтовой площади.

В то же время, на митинг против марша собрались активисты, отстаивающие традиционные ценности, среди которых были замечены праворадикалы Дмитрия Корчинского. Противники Марша женщин держали плакаты с лозунгами: "Бог! Родина! Патриархат!", "Феминизм разрушает украинские семьи" и пр.

Конфликтных ситуаций, кроме нескольких инцидентов перед началом марша на Михайловской площади, не возникало.

Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 01

Противники марша

Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 02

Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский

Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 03
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 04
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 05

Задержание радикально-настроенных противников марша

Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 06
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 07
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 08
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 09
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 10
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 11
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 12
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 13
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 14
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 15
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 16
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 17
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 18
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 19
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 20
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 21
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 22
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 23
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 24
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 25
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 26
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 27
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 28
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 29
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 30
Гори, патриархат: в Киеве состоялся Марш за права женщин 31

Видео, фото - Олег Богачук

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