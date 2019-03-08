"Гори, патриархат": в Киеве состоялся Марш за права женщин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Марш начался в 12:30 у памятника княгине Ольги на Михайловской площади, после чего его участники спустились к Крещатику и прошли далее по Владимирскому спуску до Почтовой площади.

В то же время, на митинг против марша собрались активисты, отстаивающие традиционные ценности, среди которых были замечены праворадикалы Дмитрия Корчинского. Противники Марша женщин держали плакаты с лозунгами: "Бог! Родина! Патриархат!", "Феминизм разрушает украинские семьи" и пр.

Конфликтных ситуаций, кроме нескольких инцидентов перед началом марша на Михайловской площади, не возникало.

Противники марша

Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский







Задержание радикально-настроенных противников марша





















































Видео, фото - Олег Богачук