ПАСЕ обеспокоена олигархическими СМИ и угрозами применения силы на выборах в Украине

Соответствующее заявление сделала делегация ПАСЕ после визита в Украину, который длился 6 и 7 марта, передает Цензор.НЕТ.

Делегаты пришли к выводу, что Центризбирком хорошо подготовился к голосованию, а Украина в целом готова к проведению свободных демократических выборов, но есть ряд критериев, которые нуждаются в улучшении.

В частности, в ПАСЕ считают, что беспрецедентно большое количество кандидатов и наблюдателей может создать проблемы в день голосования.

"Делегация сожалеет из-за того, что свобода слова в Украине ограничена тем, что СМИ, которые в основном принадлежат олигархам, вместо сбалансированного освещения предвыборной среды выступают как каналы связи с общественностью для отдельных кандидатов", — говорится в заключении ПАСЕ.

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Также делегация получила сообщения о злоупотреблениях административным ресурсом, в частности о стирании граней между президентской и избирательной деятельностью.

"Делегация также очень обеспокоена слухами о интенсивных усилиях некоторых кандидатов по созданию систем подкупа избирателей", — рассказали в ПАСЕ.

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Кроме того, у парламентариев вызвали тревогу заявления "известных военизированных формирований", которые будут наблюдателями на выборах, о возможном применении силы в день голосования.

Также делегация с сожалением восприняла тот факт, что на выборах президента мало женщин-кандидатов.