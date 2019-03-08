Австрийскому журналисту Вершютцу запретили въезд в Украину. В ЕС отреагировали

Как сообщила в Facebook замглавы Комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова, СБУ запретила въезд журналисту по причине "угрозы, которую он представляет для национальной безопасности", передает Цензор.НЕТ.

По ее данным, Вершютц в течение последних четырех лет посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории России, чем нарушил украинское законодательство.

Кроме того, Червакова отметила, что журналист с начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе освещал события в Украине, "широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от "Раша тудей"", которые дискредитируют Вооруженные силы Украины и отрицают агрессию России.

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Как сообщает "Интерфакс-Украина", пресс-секретарь ЕС отметил, что Евросоюз придает "огромное значение свободе выражения мнений и средств массовой информации".

"Мы ожидаем, что любые такие решения будут включать тщательное рассмотрение прав на свободу выражения мнений. Мы также ожидаем, что украинские власти воздержатся от введения каких-либо ненужных ограничений на свободный поток информации и свободу СМИ", - заявил собеседник агентства.

Он напомнил, что ЕС "полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины".

"Защита национальной безопасности и граждан должна осуществляться в полном соответствии с основными правами и свободами, включая Европейскую конвенцию о правах человека", - подчеркнул он.

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