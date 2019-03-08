Антибиотики без рецепта продавать не будут - Супрун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, объясняя национальный план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам.

"Чтобы преодолеть эту проблему (устойчивости к противомикробным препаратам - ред.), Минздрав Украины вместе со специалистами Центра общественного здоровья разработали план... Что должно измениться к концу 2020 года: антибиотик только по рецепту; ограничим применение антибиотиков в сельском хозяйстве в качестве стимуляторов роста в животноводстве, птицеводстве и растениеводстве); медицинские работники получат четкие инструкции, которые помогут минимизировать риски неоправданного использования антибиотиков", - отметила она.

Супрун подчеркнула, что в плане никоим образом не предусмотрено ограничение доступа к антибиотикам. Он также не повлияет на их стоимость. "План направлен на усиление контроля за продажей антибиотиков — то есть лекарства, которые рекомендуется принимать только по рецепту врача, будут продаваться также по рецепту врача. В большинстве европейских стран получить антибиотик без рецепта врача практически невозможно. Хотя правила отпуска различаются", - добавила и.о. министра.

Она призвала как можно скорее приступить к выполнению плана действий.

"Антибиотики, противогрибковые препараты и другие противомикробные средства перестают действовать, ибо из-за чрезмерного и необоснованного употребления таких лекарств микроорганизмы вырабатывают своеобразный "иммунитет": они изменяются и становятся нечувствительными к лекарствам. То есть становятся антибиотикорезистентными", - подчеркнула Супрун.

То есть, фактически появляются новые модификации возбудителей инфекций, которые невозможно вылечить противомикробными препаратами. Эта проблема уже признана одной из глобальных угроз для здоровья и жизни людей. Основная причина такой ситуации - самолечение и использование антибиотиков в животноводстве.

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