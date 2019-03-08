Польша официально выдвинула Цихоцкого на должность посла в Украине

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Польши

"Министр иностранных дел Чапутович от имени президента Республики Польша передал Бартошу Цихоцкому документ о выдвижении его кандидатуры на должность посла Республики Польша в Украине", - заявили в МИД Польши.

Цихоцкий должен сменить на должности посла в Украине Яна Пекло.

19 декабря стало известно об отзыве посла Польши в Украине Яна Пекло — каденция посла завершилась 31 января 2019 года. Президент Польши отметил, что предложение освободить Пекло принадлежало главе МИД Польши.



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