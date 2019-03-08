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08.03.19 17:20

Австрия планирует обсудить в Брюсселе запрет на въезд в Украину журналисту Вершютцу

Глава МИД Австрии Карин Кнайссль намерена вынести вопрос запрета въезда австрийского журналиста в Украину на обсуждение министров иностранных дел Европейского союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Kleine Zeitung, об этом сообщил представитель австрийского МИД Петер Гушельбауер.

По его словам, на следующей неделе в связи со скандалом вокруг журналиста Кристиана Вершютца глава МИД Австрии планирует вызвать на разговор посла Украины Александра Щербу. Поскольку сама Кнайссль находится в Москве, в Брюсселе с украинским дипломатом пообщается генеральный секретарь по иностранным делам Йоханнес Петерлик.

Также Кнайссль хочет включить этот вопрос в повестку дня встречи министров иностранных дел ЕС 18 марта в Брюсселе.

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Напомним, СБУ на год запретила въезд в Украину руководителю украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу из-за "угрозы, которую он представляет для национальной безопасности". В ЕС заявили, что ожидают, что такие решения будут приняты в соответствии с основными правами и свободами, включая Европейскую конвенцию о правах человека. 

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