Австрия планирует обсудить в Брюсселе запрет на въезд в Украину журналисту Вершютцу

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Kleine Zeitung, об этом сообщил представитель австрийского МИД Петер Гушельбауер.

По его словам, на следующей неделе в связи со скандалом вокруг журналиста Кристиана Вершютца глава МИД Австрии планирует вызвать на разговор посла Украины Александра Щербу. Поскольку сама Кнайссль находится в Москве, в Брюсселе с украинским дипломатом пообщается генеральный секретарь по иностранным делам Йоханнес Петерлик.

Также Кнайссль хочет включить этот вопрос в повестку дня встречи министров иностранных дел ЕС 18 марта в Брюсселе.

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Напомним, СБУ на год запретила въезд в Украину руководителю украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу из-за "угрозы, которую он представляет для национальной безопасности". В ЕС заявили, что ожидают, что такие решения будут приняты в соответствии с основными правами и свободами, включая Европейскую конвенцию о правах человека.