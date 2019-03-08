День, посвященный борьбе за права женщин, превратился в праздник, когда просто приветствуют женскую часть общества, - Вятрович

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович газете "Факты и комментарии" в интервью, которое было опубликовано 8 марта.



По словам Вятровича, 8 Марта превратилось в праздник, когда просто приветствуют одну часть общества – женскую.

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"Надо понимать, что и в Украине, и в постсоветских странах речь не идет о дне борьбы за права женщин. Речь идет о так называемом Международном женском дне. Такая формулировка плюс статус выходного (который этот праздник имеет как раз на постсоветском пространстве, лишь в нескольких странах мира, как раз не отличающихся успехами в борьбе за права женщин) и привели к тому, что день, посвященный борьбе за права женщин, потерял свое первоначальное правозащитное значение", – сказал он.



Директор Института национальной памяти отметил, что украинские власти отказались от идеи замены этого праздника.



"Осталось только предложение отмены выходного дня 8 марта. Наш законопроект предлагает вернуть ему первоначальное правозащитное значение. И прежде всего – изменить название, говорить именно о борьбе за права женщин", – сообщил чиновник.



Украина, по мнению Вятровича, – государство, которое нуждается в утверждении женских прав. Отмена выходного 8 марта должна помочь в этом, считает он.

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