Директор "Спецтехноэкспорта" Бельбас и два экс-сотрудника, подозреваемые в финансовых махинациях, вышли из Лукьяновского СИЗО под залог

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "5 каналу" сообщили в пресс-службе компании

Вместе с Бельбасом на свободу вышли предыдущий глава компании Павел Барбул и экс-директор департамента Денис Панасенко.

Соломенский районный суд Киева 6-7 марта избрал меры действующему и четырем бывшим должностным лицам "Спецтехноэкспорта", которых подозревают в растрате 55,5 млн гривен средств госпредприятия.

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. Для всех определили арест с возможностью залога, и лишь одному из фигурантов - домашний арест.

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Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.