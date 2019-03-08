Штормовое предупреждение на 9 марта объявлено в Киеве

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По прогнозам синоптиков, в ближайший час в столице ожидается гроза с порывами ветра 15-17 м/сек (первый уровень опасности, желтый), которая сохранится в течение 9 марта.

В КГГА призывают быть осторожными и соблюдать рекомендации во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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