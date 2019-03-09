Суд рассмотрит заявления юристов Януковича о разъяснении приговора 20 марта

Как отмечается в сообщении пресс-службы суда, сторона защиты просит исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание В.Януковича, – "совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интефакс-Украина.

Адвокаты также просят исключить из приговора ссылку на видеозапись интервью с президентом России Владимиром Путиным, в котором он "трижды подчеркнул, что у него есть официальное обращение "легитимного президента Украины Януковича" об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины, которое он (В.Путин) с точки зрения международного права рассматривает как достаточное правовое основание для использования Вооруженных сил РФ на территории Украины".

Как сообщалось, 6 марта Киевский апелляционный суд вернул приговор по делу о госизмене В.Януковича с апелляционными жалобами его адвокатов в Оболонский суд Киева для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора. Данное постановление обжалованию не подлежит.

Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.

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За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в введении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.