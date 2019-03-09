Премьер Италии Конте заявил, что Рим работает над отменой антироссийских санкций

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом Конте объявил во время выступления на внешнеполитической конференции в Генуе.

"Мы работаем для достижения этой цели", - заявил Конте в пятницу, 8 марта, отвечая на вопрос корреспондента Reuters.

По его словам, введенные в 2014 году антироссийские санкции не должны быть самоцелью.

Кроме того, премьер Италии отметил, что ограничения против России неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.

Отметим, итальянский премьер не впервые высказывается в пользу отмены санкций против РФ.

В своей первой в должности речи перед Сенатом Италии он призвал к пересмотру санкций ЕС в отношении России и большей открытости к Москве.

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