Премьер Италии Конте заявил, что Рим работает над отменой антироссийских санкций

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом Конте объявил во время выступления на внешнеполитической конференции в Генуе.
"Мы работаем для достижения этой цели", - заявил Конте в пятницу, 8 марта, отвечая на вопрос корреспондента Reuters.
По его словам, введенные в 2014 году антироссийские санкции не должны быть самоцелью.
Кроме того, премьер Италии отметил, что ограничения против России неэффективны и наносят ущерб итальянской экономике.
Отметим, итальянский премьер не впервые высказывается в пользу отмены санкций против РФ.
В своей первой в должности речи перед Сенатом Италии он призвал к пересмотру санкций ЕС в отношении России и большей открытости к Москве.