Министр обороны Чехии Метнар включил РФ в список главных угроз для НАТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Eurozpravy.
По мнению Метнара, на первом месте находится терроризм.
"На второе место я бы поставил киберугрозы, на третье место - угрозы, исходящие от России", - добавил он.
В случае с Россией он указал на модернизацию армии, переброску войск и частоту учений. Кроме того, по его словам, угрозу представляют попытки укрепить влияние в европейских странах.
Кроме того, глава Миноброны Чехии подчеркнул, что порядок главных угроз для НАТО не важен, поскольку их динамика меняется очень быстро.