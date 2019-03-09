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09.03.19 09:12

Порошенко наградил нардепа Татьяну Чорновол орденом "За мужество" III степени

Народный депутат Татьяна Чорновол награждена орденом "За мужество" III степени.

Порошенко наградил нардепа Татьяну Чорновол орденом "За мужество" III степени

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом говорится в Указе главы государства №58/2019 "О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного женского дня".

"Наградить орденом "За мужество" III степени:

Рудяк Галину Владимировну - инспектора пограничной службы - техника группы отделения пограничной службы "Красная Таловка" Луганского пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, прапорщика

Серегину Марину Владимировну - солдата

Тодер Елену Алексеевну - начальника медицинского пункта механизированного батальона 14 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, старшего лейтенанта медицинской службы

Чорновол - народного депутата Украины", - говорится в Указе Президента.

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Этим же указом Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого V степени Неллю Ничкало, академика Национальной академии педагогических наук.

Чемпионка Олимпийских игр, спортсменка, выступающая в стрельбе из пистолета, Елена Костевич получила орден "За заслуги" І степени.

Напомним, муж Чорновол Николай Березовой погиб на войне в августе 2014 года под Иловайском

В 2018 году Чорновол прошла обучение по специальности "артиллерист" в Национальном университете обороны имени Ивана Черняховского.

В декабре 2013 года Чорновол была жестоко избита группой людей на трассе около Борисполя в Киевской области.

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