Спасатели переведены на усиленный режим несения службы: сейчас дежурят 7 тыс. человек, в случае необходимости силы увеличат до 14 тыс., - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"В этот период будет осуществляться усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности в пределах зон ответственности. Особое внимание спасатели уделяют объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться праздничные мероприятия.

Кроме того, организовано взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Национальной полиции Украины, Нацгвардии и региональными службами гражданской защиты по вопросам техногенной и пожарной безопасности", - сказано в сообщении.

В общем, по данным ведомства, до 9 утра 11 марта на круглосуточном дежурстве находятся около 7 тыс. спасателей и более 2 тыс. единиц техники ГСЧС, а в случае необходимости силы будут увеличены до 14 тыс. человек личного состава и около 4 тысяч единиц техники.

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Также, в готовности к применению для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и чрезвычайные происшествия находится и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26.