Подготовка к весеннему призыву на срочную службу стартовала в Киеве: ВКК начнет работу с 11 марта, а уклонистов будет искать полиция

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские Новости", об этом говорится в распоряжении КГГА.
Городскую призывную комиссию возглавит замглавы столичной администрации Дмитрий Давтян.
Главам РГА столицы поручено подвести итоги призывной кампании прошлого года, создать и утвердить состав районных призывных комиссий, направить в военкоматы техработников, обеспечить РВК транспортом, укомплектовать районные ВКК и обеспечить их всем необходимым, организовать своевременное прибытие призывников в военкоматы.
Помощь военкоматам будет оказывать полиция - она будет искать уклонистов и охранять правопорядок на призывных участках.
ВКК Киевского горвоенкомата будет работать с 11 марта по 15 июля.
Как сообщалось, в 2018 военный комиссар Киева заявлял, что призывная кампания в столице находилась на грани срыва.
80% призывников в Киеве не реагировали на повестки в военкомат.