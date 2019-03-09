Глава ВВС США и кандидат на пост министра обороны Уилсон уходит в отставку

Об этом Уилсон сообщила в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я проинформировала президента, что уйду в отставку с поста главы ВВС, чтобы стать президентом Техасского университета в Эль-Пасо. Для меня было честью служить вместе с нашими летчиками – я горжусь тем прогрессом, которого мы достигли в восстановлении готовности ВВС", – написала Уилсон.

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Это увольнение следует за другой громкой отставкой – Джима Мэттиса, который в декабре 2018 года оставил пост министра обороны США из-за разногласий с президентом Трампом. Мэттис хотел, чтобы Уилсон стала его преемницей на посту главы Пентагона. Уилсон могла бы оказаться первой женщиной на посту министра обороны в истории США.

И Уилсон, и Мэттис выступали за то, чтобы вкладывать большую часть сил не в борьбу с "ИГИЛ", а в сотрудничество в рамках НАТО и конкуренцию с Россией и Китаем. Она хотела, чтобы за следующие 10 лет американские ВВС выросли на 25%, – по мнению Уилсон, это позволило бы опередить Москву и Пекин.

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"Все, с кем она разговаривала, хотели, чтобы она осталась, но она считает, что настало время принять новый вызов", – заявило агентству Reuters неназванное должностное лицо из США.

Преемнику Уилсон предстоит выполнить ряд непростых задач, в том числе – создать Космические силы США.